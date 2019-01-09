9 Янв. 2019 2019-01-09T17:43:02+03:00

За 2018 год на Кубани заложили 2,3 тысячи га новых садов

Это рекордный показатель за последние 30 лет

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В прошлом году на Кубани заложили более 2,3 тысяч га новых садов. Согласно данным регионального министерства сельского хозяйства, этот результат является рекордным за последние 30 лет. Лидерами по высадке плодородных насаждений стали Новопокровской, Абинский, Крымский и Славянский районы.

Посадочный материал - кубанская селекция. В настоящее время в регионе работает 18 питомников. Они производят более 5 миллионов саженцев плодовых культур.

Большую роль в развитие отрасли играет материальная поддержка государства. В прошлом году из федерального, а также краевого бюджетов местным садоводам выделили 742 миллиона рублей.

- В настоящее время Кубань является лидером России по темпам развития промышленного садоводства. За 2018 год в крае собрали 343,5 тысячи тонн яблок, - сообщает "Комсомольской правде" - Кубань" пресс-служба администрации края.