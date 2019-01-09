Дан старт традиционному конкурсу «Сделано на Кубани»
Стартовал третий региональный конкурс «Сделано на Кубани». Согласно регламенту, его участниками могут стать предприятия-производители, осуществляющие свою деятельность на территории Краснодарского края. Документы от участников будут принимать до 15 марта, они будут соревноваться в трех номинациях: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары производственно-технического назначения».
- Особое внимание при оценке представленной на конкурс продукции уделят качеству сырья, - сообщили в пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.