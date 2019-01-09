Дан старт традиционному конкурсу «Сделано на Кубани»

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:53:34+03:00

На Кубани в третий раз выберут лучшего местного производителя. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Он пройдет в Краснодарском крае уже в третий раз

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Стартовал третий региональный конкурс «Сделано на Кубани». Согласно регламенту, его участниками могут стать предприятия-производители, осуществляющие свою деятельность на территории Краснодарского края. Документы от участников будут принимать до 15 марта, они будут соревноваться в трех номинациях: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары производственно-технического назначения».

- Особое внимание при оценке представленной на конкурс продукции уделят качеству сырья, - сообщили в пресс-службе департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.