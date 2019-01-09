В Армавире в аварии пострадала 10-летняя девочка

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:12:52+03:00

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8 января в Армавире на улице Сочинской произошла авария.

- Около двух часов дня в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля должен был уступить дорогу Toyota Avensis, но не сделал этого. В результате произошло столкновение, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира.

В аварии пострадала 10-летняя девочка: она не была пристегнута ремнем безопасности. Врачи диагностировали у несовершеннолетней сотрясение головного мозга, закрытую черепо-мозговую травму, также ушибы и ссадины. Ее госпитализировали в хирургическое отделение детской городской больницы.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка. У нее выявили сотрясение головного мозга.