2019-01-09T18:12:52+03:00
Происшествия

В Армавире в аварии пострадала 10-летняя девочка

У ребёнка выявили закрытую черепо-мозговую травму и сотрясение головного мозга
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Армавире в аварии пострадала 10-летняя девочкаВ Армавире в аварии пострадала 10-летняя девочка
Изменить размер текста:

8 января в Армавире на улице Сочинской произошла авария.

- Около двух часов дня в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля должен был уступить дорогу Toyota Avensis, но не сделал этого. В результате произошло столкновение, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира.

В аварии пострадала 10-летняя девочка: она не была пристегнута ремнем безопасности. Врачи диагностировали у несовершеннолетней сотрясение головного мозга, закрытую черепо-мозговую травму, также ушибы и ссадины. Ее госпитализировали в хирургическое отделение детской городской больницы.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи произошла авария, в которой пострадала 13-летняя девочка. У нее выявили сотрясение головного мозга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Кубани требует от регионального МВД компенсацию за убийство дочери сотрудником полиции
В бюджет Сочи дополнительно поступило более 60 млн рублей
В Каневском районе 19-летний парень избил местного жителя за угрозы расправой
Дан старт традиционному конкурсу «Сделано на Кубани»
За 2018 год на Кубани заложили 2,3 тысячи га новых садов
В Туапсе спасли мужчину, травмированного на железной дороге
В Новороссийске трижды ломали руки Деду Морозу, а у Снегурочки отвалилась голова
Жительницу Тихорецка будут судить за убийство
В Туапсинском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль
В Сочи водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинул автомобиль
На Кубани будут соревноваться «подводники»
В Сочи спасатели нашли 60-летнего мужчину, который пропал в Рождество
Сочи остался без очередного вице-мэра
В Юбилейном районе Краснодара открыли аллею в честь 80-летия образования края
В Сочи на Театральной столкнулись внедорожники
В Сочи задержали подозреваемого в серии краж
В Геленджике с крыши тонущего автомобиля спасатели сняли четырёх человек
Власти Краснодара хотят вернуть контроль за уборкой мусора в городе
В Геленджике мужчина вынес с садоводческого участка металлические изделия