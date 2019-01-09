2019-01-09T18:33:31+03:00
Происшествия

В Каневском районе 19-летний парень избил местного жителя за угрозы расправой

Теперь молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
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В Каневском районе 19-летний парень избил местного жителя за угрозы расправойВ Каневском районе 19-летний парень избил местного жителя за угрозы расправой
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В местную больницу с многочисленными ссадинами, ушибами, а также открытой черепо-мозговой травмой поступил 39-летний мужчина.

- Правоохранители установили личность потерпевшего, а потом опросили возможных очевидцев случившегося. Выяснилось, что между ним и 19-летним местным жителей произошёл конфликт. Молодого человека задержали. В отделении полиции он рассказал о том, что в состоянии алкогольного опьянения пришёл к потерпевшему и избил его палкой. Парень также отметил то, что таким образом отомстил 39-летнему мужчине за то, что он угрожал соседям расправой, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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