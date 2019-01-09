2019-01-09T18:37:22+03:00
Общество

В бюджет Сочи дополнительно поступило более 60 млн рублей

Средства удалось собрать благодаря курортному сбору всего за полгода
Максим ОСОКИН
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Все средства, поступившие в бюджет Сочи от курортного сбора, направят на благоустройство города. Фото: пресс-служба администрации СочиВсе средства, поступившие в бюджет Сочи от курортного сбора, направят на благоустройство города. Фото: пресс-служба администрации Сочи
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Удачным можно назвать эксперимент по введению курортного сбора в Сочи. Всего за 6 месяцев с момента его начала бюджет курорта пополнился более чем на 60 млн рублей. Все собранные средства направят на улучшение городской инфраструктуры.

- В 2019 году на набережных установят беседки, лавочки, урны, туалетные модули, фотозоны. Также запланирован ремонт покрытия в Имеретинской низменности, - сообщили «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, закон о введении курортного сбора был принят в 2017 году. В данный момент в эксперименте участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Крым. На Кубани деньги с туристов собирают в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Сбор взимается с совершеннолетних граждан, которые останавливаются в объектах размещения на срок, превышающий 24 часа. Сумма сбора не может превышать 100 рублей с человека.

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