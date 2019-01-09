2019-01-09T18:58:25+03:00
Происшествия

Жительница Кубани требует от регионального МВД компенсацию за убийство дочери сотрудником полиции

Она оценила моральный ущерб в 5 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Погибшей Свете было всего 12 лет. Фото: личная страница девочки в соцсетяхПогибшей Свете было всего 12 лет. Фото: личная страница девочки в соцсетях
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Мать изнасилованной и убитой в Горячем Ключе 11-летней Светы Галимовой потребовала от регионального МВД компенсацию в размере 5 млн рублей за преступление, совершенное бывшим сотрудником.

- Как установило следствие, инспектор ПДН Иван Сорокоумов неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2017 году суд приговорил бывшего полицейского к 23 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как ранее писал сайт kuban.kp.ru, проведенные экспертизы показали, что никаких отклонений в психике у осужденного не наблюдается.

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