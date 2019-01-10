В Сочи пострадавшим от пожара отплатят аренду квартир
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что 1 января в сочинском посёлке Дагомыс загорелся многоквартирный дом. Из огня спасли 15 человек.
Жителей сгоревшего дома разместили в пунктах временного пребывания: МБУЗ «Городская больница 5», отель «Генрих I”, а также санаторно-курортный комплекс «АкваЛоо». Их обеспечили всем необходимы - питанием, одеждой и обувью, средствами личной гигиены.
- В ближайшее время пострадавшие смогут переехать на съемные квартиры. Временное жильё получат только те, кто был прописан в сгоревшем доме. Местные власти уже подготавливают все необходимые документы, - об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Пострадавший выделят в среднем 20 тысяч рублей. Сумма выплат будет зависеть от количества членов семьи - по 500 рублей в сутки на человека.