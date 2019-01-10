В Сочи пострадавшим от пожара отплатят аренду квартир

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:10:32+03:00

Временное жилье предоставят только тем, кто был прописан в сгоревшем доме

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Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что 1 января в сочинском посёлке Дагомыс загорелся многоквартирный дом. Из огня спасли 15 человек.

Жителей сгоревшего дома разместили в пунктах временного пребывания: МБУЗ «Городская больница 5», отель «Генрих I”, а также санаторно-курортный комплекс «АкваЛоо». Их обеспечили всем необходимы - питанием, одеждой и обувью, средствами личной гигиены.

- В ближайшее время пострадавшие смогут переехать на съемные квартиры. Временное жильё получат только те, кто был прописан в сгоревшем доме. Местные власти уже подготавливают все необходимые документы, - об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Пострадавший выделят в среднем 20 тысяч рублей. Сумма выплат будет зависеть от количества членов семьи - по 500 рублей в сутки на человека.