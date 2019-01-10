Сергей Галицкий откроет в Краснодаре три ресторана

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:44:51+03:00

Информация об этом появилась на официальном аккаунте парка в соцсети

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Бизнесмен и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий откроет в краевой столице три ресторана.

Одно из заведений скоро уже начнёт работать. А недалеко от кафе появится бургерная. Точные даты открытия пока не названы.

Шеф-повар Владимир Щепилов рассказал о том, бизнесмен планирует открыть в будущем как минимум два ресторана, в одном из них можно будет полакомится блюдами паназиатской кухни.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что парк возле стадиона "Краснодар" открылся в сентябре 2017 года. Его строительство обошлось в четыре млрд рублей.