В Новороссийске состоялись соревнования кинологов-любителей
В Новороссийске состоялись соревнования по кинологическому виду спорта аджилити.
На данных состязаниях порода собак и их родословная не имеет значения. От четвероногих требуется лишь умение выполнять команды проводника: животные должны перепрыгивать через препятствия, пролезать через трубу и многие другое.
За кубок Краснодарского края борются 40 человек. Они приехали из Ростова, Ейска, а также Краснодара.
По словам организатора состязаний Анастасии Даеевой, кинологи-любители из Новороссийска впервые будут представлять двоеборье. Именно по его результатам выберут тех, кто примет участие в борьбе за Кубок России, сообщает RuNews 24.
Лучшие команды отправят на всероссийский чемпионат. Он пройдёт в Москве в феврале текущего года.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что краснодарские кинологи стали лучшими на Кубани.