В Новороссийске состоялись соревнования кинологов-любителей

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:10:56+03:00

В них участвовало 40 человек

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В Новороссийске состоялись соревнования по кинологическому виду спорта аджилити.

На данных состязаниях порода собак и их родословная не имеет значения. От четвероногих требуется лишь умение выполнять команды проводника: животные должны перепрыгивать через препятствия, пролезать через трубу и многие другое.

За кубок Краснодарского края борются 40 человек. Они приехали из Ростова, Ейска, а также Краснодара.

По словам организатора состязаний Анастасии Даеевой, кинологи-любители из Новороссийска впервые будут представлять двоеборье. Именно по его результатам выберут тех, кто примет участие в борьбе за Кубок России, сообщает RuNews 24.

Лучшие команды отправят на всероссийский чемпионат. Он пройдёт в Москве в феврале текущего года.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что краснодарские кинологи стали лучшими на Кубани.