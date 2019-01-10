10 января в Анапе ожидается усиление ветра

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:38:39+03:00

Об этом сообщает ОД ЕДДС города-курорта

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10 января в районе Анапа - Джубга синоптики прогнозируют усиление ветра. Они отмечают тот факт, что к концу дня он достигнет 20-25 метров в секунду.

Высота волн составит 15-30 дм, днём - 35-50 дм, сообщает "Комсомольской правде" - Кубань" пресс-служба ОД ЕДДС города-курорта.

Управление гражданской обороны и защиты населения обращается к гостям и жителя Анапы, просит их быть осторожными и соблюдать меры личной безопасности.

Также до 12 января в горах Краснодарского края выше 1500 метров снова лавиноопасно. Об этом любителей активного отдыха предупреждают сотрудники МЧС.

При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефонам: 01 или 101.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи во время шторма пострадала морская набережная. На ее территории сломаны электрические столбы и снесено покрытие велосипедных дорожек.