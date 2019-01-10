В Краснодаре выступит американский композитор фэнтезийной саги Пол Ромеро

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:06:49+03:00

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16 мая в 19:00 в Краснодаре в филармонии имени Г. Ф. Пономаренко выступит американский композитор Пол Ромеро.

Концерт известного музыканта посвящён 20-летнему юбилею франшизы. В связи с этим программу выступления обновили, в ее основе будут фортепианные аранжировки мелодии из фэнтезийной саги.

Концерт в краевой столице пройдёт в сопровождении струнного ансамбля. На сцене к американскому композитору присоединится его коллега - саксофонист Брок Саммерс.

Интерес к музыке у Пола Ромеро проснулся, когда ему было три года. Уже в 11 он играл Моцарта с симфоническим оркестром Санта-Моники.

Пол Ромеро является автором музыки к Everquest, NeverWinter Nights, Creature Quest многим другим популярным видеоиграм. Известность Пол Ромеро получил благодаря саундтрекам, котрые он создал к франшизе Heroes Of Might & Magic.