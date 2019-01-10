10 Янв. 2019 2019-01-10T09:37:15+03:00

В Краснодаре «Мерседес Гелендваген» врезался в столб и перевернулся

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Вечером 9 января в Краснодаре на улице Мачуги произошла авария. Как в социальной сети сообщают очевидцы, автомобиль «Мерседес Гелендваген» врезался в электроопору уличного освещения на полном ходу, обрушив ее, и опрокинулся.

По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проверят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших устанавливается.

В Краснодаре Мерседес Гелендваген врезался в столб и перевернулся.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 9 января в Сочи на перекрестке Курортный проспект - Поярко водитель Мерседеса не справился с управлением, в результате чего он наехал на бордюрный камень и опрокинул автомобиль.По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Еще одна авария произошла 8 января в Армавире. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу иномарке. В аварии пострадала 10-летняя девочка.