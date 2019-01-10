В Краснодаре врачи вылечили женщину после инсульта

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:54:53+03:00

В этом им помогла современная методика

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У 40-летней жительницы Анапы резко нарушилась речь, онемели руки и нога. Ее родственники вызвали скорую медицинскую помощь, и женщину госпитализировали в местную больницу. Врачи хотели восстановить пациентке кровоток в сосуде при помощи растворения тромба лекарственными препаратами, но у неё были противопоказания. Женщину пришлось везти в Краснодар в ККБ №1.

- Больную обследовали и выяснили, что у неё было несколько факторов, провоцирующих инсульт. Помимо этого у неё оказалась наследственная предрасположенность к данному заболеванию, а также нарушение ритма сердца, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

В больнице для пациентки разработали специальный курс лечения. Врачи помогли женщине научиться ходить, работать правой рукой, при помощью логопеда она вновь заговорила.

- На уровне мировых стандартов проводилась физио-, кинези- и механотерапия, психологическая коррекция и другие процедуры. Все эти современные методики лечения и реабилитации позволили ускорить выздоровление пациентки, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В настоящее время женщина почти поправилась.