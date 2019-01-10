10 Янв. 2019 2019-01-10T10:09:06+03:00

В Апшеронском районе 18-летний парень напал на продавщицу в магазине и изрезал ее ножом

Ему грозит до десяти лет лишения свободы

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В посёлке Нефтегорск 18-летний парень напал на продавщицу в магазине и изрезал ее ножом.

- В дежурную часть полиции обратились сотрудники районной больницы. Они сообщили о том, что к ним поступила женщина с многочисленными порезами. Правоохранителям пострадавшая рассказала, что работает продавцом в магазине. Она была на смене, когда в помещение ворвался молодой человек и попытался украсть деньги из кассы. Женщина хотела его остановить, но он ударил ее ножом и скрылся, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, мужчина украл из кассы 8 тысяч рублей.

Правоохранители при помощи очевидцев установили личность подозреваемого и задержали его. В отделение полиции он придавался в совершении преступления, пояснив, что потратил деньги на личные нужды.

По данному факту в отношении 18-летнего молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.