В 2018 году Краснодар выделил 3,5 млрд рублей на новые школы и детские сады

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:30:02+03:00

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В прошлом году Краснодар выделил 3,5 млрд рублей на новые школы и детские сады.

- 1,6 млрд рублей направили на строительно учебных учреждений, а 1,8 - на выкуп объектов у застройщиков. Это самый большой объём инвестиций в школы и детские сады за всю его историю, - об этом сообщает администрация города.

В первую очередь новые места для детей в образовательных и дошкольных учреждениях ввели там, где есть их нехватка. Деньги направили на строительство трех детских дошкольных учреждений – на улице Красных Партизан, 1/4 (280 мест), в поселке Плодородный-2 (170 мест), в поселке Индустриальном (250 мест). Также финансировалось возведение корпусов на 400 мест каждый к гимназии № 23 и школе № 81, строительство общеобразовательных школ по улице Восточно-Кругликовской (1550 мест), по улице им. Марины Цветаевой (1100 мест), по улице Красных Партизан, 1/4 (1100 мест) и по улице Изобильной в поселке Российском (1100 мест). Также в эксплуатацию ввели школу в хуторе Ленина (1000 мест).

Помимо этого город выкупил два детских сада по улице им. К. Образцова (200 мест) и по улице Дзержинского 22/1 (120 мест) и две школы: в микрорайоне «Губернский» (1550 мест) и по улице им. Байбакова (1550 мест).