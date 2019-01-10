Дороги Краснодара обработали от наледи

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:23:28+03:00

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В ночь с 9 на 10 января спецслужбы обработали дороги Краснодара от наледи.

- В работе задействовали 20 единиц техники. В первую очередь машины направили на самые опасные участки улично-дорожной сети: обработали путепрводные мосты и въездные маршруты, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Власти города обращаются к гостям и жителям краевого центра и рекомендуют им воздержаться от поездок на летней резине, а также соблюдать правила дородного движения и скоростной режим.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре погода доставила хлопот сотрудникам дежурных служб. Они одновременно откачивали с улиц воду и обрабатывали все путепроводы противогололедными материалами. Для этого рабочие использовали около 15 тонн песчано-соляной смеси.