За сутки пограничники изъяли 1900 пачек незадекларированных сигарет

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:21:18+03:00

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За одни сутки на таможенном посту «Адлер» правоохранители изъяли 1900 пачек незадекларированный сигарет.

- Табачные изделия выявили при въезде в Россию из сопредельной республики. В основном правонарушители прятали блоки сигарет под подшивкой салона и багажного отделения. Но один из них отличился: для транспортировки табака через границу он использовал запасное колесо, котром оборудовал тайник, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Нелегальные «Манчестер» и «Донской табак» изъяли (190 блоков) и направили на экспертизу. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что через российско-абхазскую границе мужчина провез 14 коз. Он хотел "решить вопрос" с правоохранителями, чтобы не выгружать животных из машины.