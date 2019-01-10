2019-01-10T12:19:04+03:00
Происшествия

На российско-абхазской границе правоохранители нашли у сочинца пистолет и боеприпасы

Их изъяли и отправили на экспертизу
Татьяна СМИРНОВА
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На российско-абхазской границе правоохранители нашли у сочинца пистолет и боеприпасыНа российско-абхазской границе правоохранители нашли у сочинца пистолет и боеприпасы
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На таможенном посту «Адлер» пограничники нашли в бардачке машины 40-летнего сочинца травматический пистолет и боеприпасы.

- Об их наличии мужчина рассказал сам, когда его спросили о предметах, запрещённых к транспортировке. Он предъявил пограничникам разрешение на ношение пистолета марки МР 80-137 калибра 18,5х55 мм. Мужчина пояснил, что якобы не знал о том, что для перевоза орудия и боеприпасов через границу необходим отдельный документ, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Правоохранители провели досмотр автомобиля сочинца, но больше не обнаружили никаких нарушений.

Боеприпасы и пистолет они изъяли и направили на экспертизу. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что мужчина хотел незаконно перевезти через границу "рождественский десерт".

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