В Краснодаре в подвале нашли тело мужчины

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:15:39+03:00

Также там лежала запрещённая литература и предметы националистической направленности

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре во время расследования в замурованном подвале сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю нашли тело мужчины.

Началось все с того, что в доме местного жителя с националистическими взглядами правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы. Как сообщают оперативники, мужчина хотел совершить преступление в отношении сотрудников правоохранительных органов.

- В дальнейшем были проведены обыски по нескольким адресам на территории Краснодара. В одном из подвалов, вход в который оказался прегражден кирпичной стеной, обнаружили тело мужчины. Также в помещении лежала запрещённая литература и предметы националистической направленности, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Для принятия процессуального решения материалы дела отправили в Следственное Управление СК России по Кубани.