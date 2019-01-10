2019-01-10T12:16:34+03:00
Происшествия

Родственники моряка из Новороссийска, которого похитили пираты, встретились с судовладельцем «MSC Mandy»

Похитители до сих пор не выдвинули требования
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: РПСМФОТО: РПСМ
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2 января в Гвинейском заливе корсары напали на судно «MSC Mandy», которое шло под флагом Панамы. Корабль перевозил контейнеры с грузом из Того в Нигерию и дрейфовал примерно в 20 милях от порта Котоноу у берегов Бенина. В это же время к контейнеровозу подплыл катер с пиратами. На борт высадились около 10 вооруженных головорезов. Два часа они грабили команду, а затем забрали с собой 6 членов экипажа. Среди них оказался и новороссиец – третий помощник капитана корабля Александр Симонов.

- Бандиты ограбили экипаж и взяли в плен шестерых моряков – капитана, старшего помощника капитана, третьего помощника капитана, боцмана, сварщика и повара. Как стало известно, похищенные моряки из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога. Среди тех, кто остался на судне, пострадавших нет, - сообщает пресс-служба Российского профсоюза моряков. Мы контролируем ситуацию. 9 января представители работодателя встретились с родственниками похищенных моряков.

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