10 Янв. 2019 2019-01-10T13:01:27+03:00

На Кубани пять человек отравились угарным газом

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В Гулькевичском районе в селе Новоукраинском угарным газом отравилась семья из пяти человек - супруги и трое их сыновей 2005 года рождения. Это произошло в одном из частных домов.

Женщину и детей доставили в местную больницу. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Мужчина от помощи сотрудников медицинского учреждения отказался.

- До настоящего времени в следственный отдел Гулькевичского района информация об отравлении семьи не поступала, - об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления России по Краснодарскому краю.

К сожалению, это не единственный случай в текущем году. В январе в Гулькевичском районе в селе Новоукраинском в больницу с пищевым отравлением поступили мать и двое детей.

Выяснилось, что накануне они могли употреблять в пищу несвежие продукты.