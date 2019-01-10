10 Янв. 2019 2019-01-10T13:03:13+03:00

На российско-абхазской границе задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске

Ее подозревают в производстве, сбыте и транспортировке наркотиков

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На российско-абхазской границе правоохранители задержали 30-летнюю гражданку России. Она находилась в федеральном розыске.

- Женщина, будучи под подпиской о невыезде, попыталась покинуть страну. Ее задержали во время проверки документов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили сотрудники пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как сообщают правоохранители, органы внутренних дел Челябинского района возбудили в отношении неё уголовное дело по факту производства, сбыта и транспортировки наркотиков.

Гражданку передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что сотрудники Минстранса пресекли незаконный провоз кастета и травматического пистолета. В новогодние праздники ежесуточно более 500 сотрудников заступали на стационарные посты, также на охраняемых объектах работали 43 мобильных группы быстрого реагирования.