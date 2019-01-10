В Кропоткине мужчина обвиняется в убийстве 40-летней сожительницы

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:56:35+03:00

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В Кропоткине завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве 40-летней сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Правоохранители установили, что потерпевшая и мужчина вместе проживали в квартире по улице Комсомольской.

По версии следствия, 18 сентября прошлого года между сожителями, которые распивали алкоголь, возник конфликт. Мужчина приревновал женщину к соседу. В ходе словесной перепалки он взял кухонный нож и нанес им один удар в область грудной клетки потерпевшей. Женщина скончалась на месте от кровопотери.

О преступлении мужчина рассказал соседке, которая и вызвала скорую. Приехавшие на место врачи, сообщили о смерти женщины в полицию.

- На период следствия обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.