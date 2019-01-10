В Краснодаре парень с пистолетом ограбил салон сотовой связи

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:11:43+03:00

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В Краснодаре ранее судимый 21-летний житель Динского района в маске и капюшоне зашел в отделение салона сотовой связи. Угрожая продавцам пистолетом, он похитил из кассы деньги и 32 мобильных телефона. После чего он скрылся. Сумма ущерба устанавливается.

Правоохранители опросили очевидцев и составили ориентировки на розыск подозреваемого.

Было установлено, что сразу после совершения преступления парень сдал несколько похищенных телефонов в один из местных ломбардов. Полицейские оповестили владельцев торговых объектов о возможном сбыте украденных смартфонов. Спустя несколько часов сотрудник комиссионного магазина Краснодара узнал в одном из посетителей разыскиваемого злоумышленника и нажал кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место и задержали подозреваемого, после чего передали его сотрудникам полиции.

Правоохранители нашли у молодого человека 4 похищенных мобильных телефона, которые он планировал сдать в торговую точку.

Выяснилось, что задержанный угрожал работникам салона сотовой связи приобретенным накануне пневматическим пистолетом, который позже выбросил. Часть похищенного полицейские изъяли из продажи, еще несколько гаджетов обнаружили в хостеле в Республике Адыгея, где проживал подозреваемый.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. За совершенное преступление ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.