2019-01-10T13:14:44+03:00
Общество

«Росводоканал Краснодар» отработал праздники в штатном режиме

На новогодние каникулы расход воды резко возрос
Юлия МАНАСИХИНА
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С 31 декабря по 8 января «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») отработал в штатном режиме. В период новогодних каникул расход воды всегда возрастает. В эти дни в дома горожан было подано 2,2 млн кубометров воды и очищено 2,3 млн кубометров стоков.

Накануне праздников краснодарцы активно готовятся к торжествам, потребляя воды больше, чем обычно. В 2018 году пик увеличения разбора ресурса традиционно пришелся на 31-е число. В этот день подача холодного водоснабжения возросла на 8 %. Стоит отметить, что увеличение потребления не отразилось на качестве воды.

Чтобы все системы функционировали в штатном режиме, специалисты бригад аварийно-восстановительных работ предприятия осуществляли круглосуточное дежурство и оперативно реагировали на каждую заявку потребителей. Так, за десять праздничных дней в диспетчерскую службу «Краснодар Водоканал» поступило 1598 звонков от жителей города. Абоненты оставляли заявки об утечках и засорах на сетях водоснабжения и водоотведения, сообщали об открытых колодцах.

«В период новогодних праздников заявки выполнялись максимально оперативно. Устранено 62 повреждения на водопроводных сетях и прочищено 214 засоров на сетях водоотведения», - рассказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Благодаря заблаговременной подготовке всех служб предприятия к новогодним праздникам жители столицы Кубани не почувствовали неудобств во время длительного отдыха.

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