В Сочи спасатели помогли добраться врачам «скорой» до пациента в горах

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:40:39+03:00

Они доставили медиков к больному на автомобиле повышенной проходимости

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9 января сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда в селе Аибга Адлерского района Сочи помогли медикам в транспортировке больного из горно-лесной местности.

От врача скорой помощи поступило сообщение в спасотряд МЧС с просьбой доставить бригаду к больному. Из-за сложных погодных условий машина скорой не смогла проехать по горной дороге.

- На автомобиле повышенной проходимости спасатели доставили врачей к больному. Медики оказали 24-летнему парню первую помощь. Затем сотрудники МЧС вывезли молодого человека из горной местности, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Геленджике с крыши тонущего автомобиля спасатели сняли четырёх человек. Сейчас их жизням ничего не угрожает.