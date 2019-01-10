2019-01-10T13:40:39+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели помогли добраться врачам «скорой» до пациента в горах

Они доставили медиков к больному на автомобиле повышенной проходимости
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РоссииФото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
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9 января сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда в селе Аибга Адлерского района Сочи помогли медикам в транспортировке больного из горно-лесной местности.

От врача скорой помощи поступило сообщение в спасотряд МЧС с просьбой доставить бригаду к больному. Из-за сложных погодных условий машина скорой не смогла проехать по горной дороге.

- На автомобиле повышенной проходимости спасатели доставили врачей к больному. Медики оказали 24-летнему парню первую помощь. Затем сотрудники МЧС вывезли молодого человека из горной местности, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в Геленджике с крыши тонущего автомобиля спасатели сняли четырёх человек. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

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