В аэропорту Краснодара таксист украл у пассажира пачку денег и попытался убежать

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:42:09+03:00

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Сотрудники ЛОП (линейный отдел полиции) во время патрулирования привокзальной площади аэропорта заметили, как двое мужчин бегут за парнем. Правоохранители тут же бросились за беглецом и задержали его. Всех троих для дальнейшего выяснения обстоятельств доставили в дежурную часть ЛОП в аэропорту Краснодар.

Выяснилось, что один из мужчин закал такси в аэропорт. Он собирался улететь в Екатеринбург. Таксист - 26-летний краснодарец, довез его, а затем вышел из машины, чтобы помочь достать багаж. Когда мужчина вытащил из кармана пачку денег, чтобы расплатиться, водитель выхватил их из рук клиента и попытался скрыться.

- В отношении 26-летнего парня отдел дознания Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж), – сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Расследование продолжается.