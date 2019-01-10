2019-01-10T13:50:40+03:00
Общество

Из-за ветра остановлена работа Керченской паромной переправы

Порывы достигают 17 метров в секунду
Варвара ДЫМ
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Керченская переправаКерченская переправа
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Работа Керченской паромной переправы временно остановлена.

- Из-за сильного ветра переправа встала, - говорят в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – Она прекратила работу с 12:00 10 января. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду.

На пассажирах, которые едут в Крым на общественном транспорте, это никак не отразилось. После открытия Крымского моста переправа работает только с грузовыми автомобилями.

По прогнозам синоптиков, на Кубань идет сильный циклон из Европы. Он несет в край обильные ливни.

Метеорологи также уже сообщили, что в этом году будет затяжная зима. По прогнозам, март в 2019-ом будет холоднее обычного.

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