2019-01-10T13:56:19+03:00
Происшествия

Сочинские полицейские задержали на детской площадке мужчину с метилэфедроном

Масса наркотика более 0,35 грамм
Александра ПОДУШКО
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Сочинские полицейские задержали на детской площадке мужчину с метилэфедрономСочинские полицейские задержали на детской площадке мужчину с метилэфедрономФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Местный житель обратился в дежурную часть УВД Сочи. Он рассказал о том, что на детской площадке двое мужчин распивают алкоголь и буянят.

- Дебоширов доставили в полицию для составления административного протокола по факту нарушения общественного порядка. У 30-летнего жителя сопредельной республики в кармане брюк правоохранители нашли и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Его отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это метилэфедрон, общей массой более 0,35 грамма, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство), а также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). За содеянные преступления мужчина может сесть в тюрьму на три года. Сейчас задержанный помещен в изолятор временного содержания.

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