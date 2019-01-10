2019-01-10T14:50:27+03:00
Общество

В Геленджике ликвидировали возгорание в подвальном помещении многоквартирного дома

3 единицы техники и 8 человек личного состава тушили пожар
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике ликвидировали возгорание в подвальном помещении многоквартирного домаВ Геленджике ликвидировали возгорание в подвальном помещении многоквартирного домаФото: Архив "КП"
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На пульт диспетчера Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 7 января в 13:02 поступило сообщение о сильном задымлении во втором подъезде 9 этажного дома по улице Леселидзе.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к дому, они провели разведку. Они установили, что возгорание находится в подвальном помещении на площади 5 квадратных метров.

- В 13:14 спасатели локализовали пожар, а в 13:16 он уже был полностью ликвидирован. 3 единицы техники и 8 человек личного состава тушили возгорание, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Есть информация о том, что о возгорании рассказли мальчики. Сейчас ГУ МЧС решает вопрос об их поощрении.

Напомним, на Кубани пять человек отравились угарным газом. Врачи оценивают состояние женщины и троих детей как удовлетворительное.

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