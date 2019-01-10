В Крыловском районе водитель KIA Sportage насмерть сбил пешехода

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:25:26+03:00

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В Краснодарском каре в Крыловском районе около часа ночи 9 января произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в районе 1170 километра трассы «М4 Дон» 47-летний водитель автомобиля марки KIA Sportage сбил пешехода, который шел по проезжей части дороги. На верхней одежде мужчины отсутствовали светоотражающие элементы.

- В результате аварии 36-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, вечером, 9 января, в Краснодаре на улице Мачуги произошла авария. Как в социальной сети сообщают очевидцы, автомобиль «Мерседес Гелендваген» врезался в электроопору уличного освещения на полном ходу, обрушив ее, и опрокинулся.