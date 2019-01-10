2019-01-10T14:54:12+03:00
Общество

Марина Бралюк стала новым вице-мэром Сочи

Много лет она руководила управлением здравоохранения администрации города-курорта
Александра ПОДУШКО
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Марина Бралюк. Фото: администрация СочиМарина Бралюк. Фото: администрация Сочи
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- Должность заместителя главы Сочи заняла Марина Бралюк. Она будет курировать вопросы кадровой политики, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Марина Августовна родилась в Кемеровской области 8 апреля 1960 года. Окончила лечебный факультет 2-ого Московского ордена Ленина государственного медицинского института имени Пирогова.

С 1987 года Бралюк начала работать в нейрохирургическом отделении Республиканской психиатрической больницы министерства здравоохранения Республики Абхазия. Там она заняла должность врача - электрофизиолога. С 1991 по 1993 год работала в Республиканском нейрохирургическом центре.

На должность заместителя главного врача по медицинской части поликлиники №2 Марина Августовна была назначена в 2002 году. Заместителем руководителя департамента здравоохранения Краснодарского края она стала в 2009 году, а с 2012 года занимала пост главного врача в городской больнице № 8.

В марте 2014 года Марина Бралюк была назначена начальником управления здравоохранения администрации города Сочи, а в ноябре прошлого стала и.о. заместителя главы города-курорта.

Девичьей фамилией Марины Августовны Вартазарян является Бралюк, она вернула себе ее после развода.

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