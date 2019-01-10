2019-01-10T15:12:23+03:00
Происшествия

В Сочи казаки вытащили из моря 49-летнего туриста из Мордовии

До приезда «скорой» и полиции дружинники оказали ему помощь
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Кубанского казачьего войскаФото: пресс-служба Кубанского казачьего войска
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В Сочи казаки вытащили из моря тонущего пожилого мужчину.

Дружинникам Центрального районного казачьего общества днем 7 января поступило сообщение о том, что в море на помощь зовет мужчина. К утопающему немедленно бросились казаки, они вытащили мужчину на берег.

- Дружинники оказали ему первую помощь до приезда медицинской бригады и полиции. Выяснилось, что пострадавшим оказался 49-летний житель Мордовии, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Напомним, в Туапсе сотрудники транспортной полиции спасли жизнь 51-летнего мужчины. Позже выяснилось, что пострадавший пытался в тёмное время суток пересечь железную дорогу в неположенном месте. Но он споткнулся, упал и сильно ударился новой.

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