2019-01-10T15:34:13+03:00
Общество

В сельские округа Армавира придет современное уличное освещение

Старые ламповые фонари уступят место светодиодным светильникам
Максим ОСОКИН
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Новые светодиодные светильники на улицах помогут властям Армавира значительно сэкономить на оплате электричества. Фото:пресс-служба администрации АрмавираНовые светодиодные светильники на улицах помогут властям Армавира значительно сэкономить на оплате электричества. Фото:пресс-служба администрации Армавира
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В Армавире продолжается модернизация уличного освещения. В 2018 году практически на всех улицах города старые ламповые светильники заменили на светодиодные, которые не только экономичнее, но и обеспечивают более качественное освещение.

- В этом году планируется продолжить данную работу. Новая система уличного освещения появится в поселке Заветном, Старой Станице и Приреченском округе, - сообщили «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе администрации Армавира.

В мэрии добавили, что проведение работ по замене фонарей запланировано на период с 5 февраля по 30 апреля. В эти дни возможны отключения фонарей, в связи с чем жителей города и водителей просят быть внимательными и осторожными на неосвещенных участках улиц.

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