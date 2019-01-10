2019-01-10T15:45:28+03:00
Происшествия

В Тихорецке заместитель главы сельского поселения обвиняется в получении взятки

Он потребовал 15 тысяч рублей за разрешение торговать елками
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецке заместитель главы сельского поселения обвиняется в получении взяткиВ Тихорецке заместитель главы сельского поселения обвиняется в получении взяткиФото: Архив "КП"
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Следователями Тихорецкого района заместитель главы сельского поселения обвиняется в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

Известно, что 58-летний житель Краснодара обратился в начале декабря 2018 года к 33-летнему чиновнику с вопросом осуществления им розничной торговли елками на территории станицы. За это мужчина попросил 15 тысяч рублей.

Местный житель согласился так как считал, что действия заместителя главы законны, и он получит после этого соответствующие разрешительные документы. При последующей встрече чиновник потребовал передать ему деньги, мужчина отдал ему имеющиеся при себе 5 тысяч рублей, а остальное пообещал вернуть после реализации товара.

25 декабря заместитель главы сельского поселения увидел, что мужчина продает елки на одной из улиц станицы. Он потребовал от него отдать всю сумму. Об этом мужчина сообщил в полицию.

26 декабря 2018 года заявитель встретился с чиновником и передал ему 10 тысяч рублей, после чего злоумышленника задержали правоохранители.

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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