Черноморское побережье Кубани под надежной защитой ракетных войск РФ
Расчеты комплексов С-400 провели учения в Краснодарском крае
ЗРК С-400Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Подразделения противовоздушной обороны ЮВО, укомплектованные зенитно-ракетными комплексами С-400 провели учения на территории Краснодарского края.
- Военнослужащие успешно отразили массированный ракетный удар условного противника, сообщили в пресс-службе ЮВО.
Там добавили, что ЗРК С-400 «Триумф» своевременно обнаружили и сопроводили цели, а впоследствии успешно поразили их, выполнив электронные пуски ракет. Установки С-400 прикрывали расчеты ЗРПК «Панцирь-С». В учениях были задействованы порядка 100 военнослужащих и свыше 30 единиц техники.