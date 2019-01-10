Кондратьев посетил отремонтированный Дом Культуры в Крымском районе

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:56:59+03:00

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Вениамин Кондратьев посетил отремонтированный Дом Культуры в Троицком сельском поселении Крымского района. Обновленное учреждение открыли в 2019 году. Это был первый капитальный ремонт здания за 60 лет.

- Работы проведены в рамках краевой программы «Развитие культуры», объем финансирования превысил 20 млн рублей. Были заменены все инженерные сети, окна и двери, а также отремонтированы фасад, кабинеты, кровля и танцевальный зал, - рассказали в пресс-службе администрации края.

Губернатор посмотрел выставку прикладного творчества учащихся детской школы искусств и пообщался с участниками народного хора казачьей песни «Троицкие спивуны».

Ежегодно в троицком Доме Культуры проходит около 300 культурно-массовых мероприятий, которые посещают более 18 тысяч человек.

Благодаря модернизации муниципальных учреждений в культурно-досуговых учреждениях края появилось более 600 новых клубных формирований.