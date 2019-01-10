2019-01-10T15:56:59+03:00
Общество

Кондратьев посетил отремонтированный Дом Культуры в Крымском районе

Обновленное здание открыли в конце 2018 года
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
Изменить размер текста:

Вениамин Кондратьев посетил отремонтированный Дом Культуры в Троицком сельском поселении Крымского района. Обновленное учреждение открыли в 2019 году. Это был первый капитальный ремонт здания за 60 лет.

- Работы проведены в рамках краевой программы «Развитие культуры», объем финансирования превысил 20 млн рублей. Были заменены все инженерные сети, окна и двери, а также отремонтированы фасад, кабинеты, кровля и танцевальный зал, - рассказали в пресс-службе администрации края.

Губернатор посмотрел выставку прикладного творчества учащихся детской школы искусств и пообщался с участниками народного хора казачьей песни «Троицкие спивуны».

Ежегодно в троицком Доме Культуры проходит около 300 культурно-массовых мероприятий, которые посещают более 18 тысяч человек.

Благодаря модернизации муниципальных учреждений в культурно-досуговых учреждениях края появилось более 600 новых клубных формирований.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогодние праздники свыше 672 тысяч туристов посетили курорты Кубани
Краснодарские таможенники задержали женщину в часах с бриллиантами
В Анапе дадут старт конкурсу профессионального мастерства
Черноморское побережье Кубани под надежной защитой ракетных войск РФ
В Тихорецке заместитель главы сельского поселения обвиняется в получении взятки
В сельские округа Армавира придет современное уличное освещение
В Сочи казаки вытащили из моря 49-летнего туриста из Мордовии
Марина Бралюк стала новым вице-мэром Сочи
В Крыловском районе водитель KIA Sportage насмерть сбил пешехода
В Геленджике ликвидировали возгорание в подвальном помещении многоквартирного дома
Сочинские полицейские задержали на детской площадке мужчину с метилэфедроном
Из-за ветра остановлена работа Керченской паромной переправы
Школьный учитель моряка из Новороссийска, которого похитили пираты: «Саша схватывал все на моих уроках и мог не делать домашние задания»
В аэропорту Краснодара таксист украл у пассажира пачку денег и попытался убежать