2019-01-10T16:05:13+03:00
Общество

В Анапе дадут старт конкурсу профессионального мастерства

На Курорте стартует IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
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Лучшие молодые специалисты Кубани представят регион на всероссийском конкурсе, который пройдет в Казани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяЛучшие молодые специалисты Кубани представят регион на всероссийском конкурсе, который пройдет в Казани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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15 января в Анапе на базе всероссийского детского центра «Смена» состоится торжественное открытие четвертого краевого чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Конкурсанты будут проходить испытания на базе средне-специальных учебных заведений практически во всех муниципалитетах Краснодарского края.

- В конкурсе примут участие почти 500 юных специалистов, реализующих себя в таких отраслях, как строительство, парикмахерское, поварское и кондитерское искусство, флористика, дизайн и многие другие. Оценивать их навыки будет компетентное жюри, куда войдут почти 600 экспертов WorldSkills, – сообщили «Комсомольской правде «Кубань» в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Победители регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia соберутся на церемонию награждения, которая состоится 31 января в Доме культуры учащейся молодежи Краснодара.

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