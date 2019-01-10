В Анапе дадут старт конкурсу профессионального мастерства
15 января в Анапе на базе всероссийского детского центра «Смена» состоится торжественное открытие четвертого краевого чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Конкурсанты будут проходить испытания на базе средне-специальных учебных заведений практически во всех муниципалитетах Краснодарского края.
- В конкурсе примут участие почти 500 юных специалистов, реализующих себя в таких отраслях, как строительство, парикмахерское, поварское и кондитерское искусство, флористика, дизайн и многие другие. Оценивать их навыки будет компетентное жюри, куда войдут почти 600 экспертов WorldSkills, – сообщили «Комсомольской правде «Кубань» в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.
Победители регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia соберутся на церемонию награждения, которая состоится 31 января в Доме культуры учащейся молодежи Краснодара.