Краснодарские таможенники задержали женщину в часах с бриллиантами

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:11:02+03:00

Их стоимость более 3 миллионов рублей

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Пассажирка авиарейса Прага –Краснодар в часах с бриллиантами нарушила таможенное законодательство.

Женщина прошла в «зелёный» коридор, тем самым обозначив, что в ее багаже нет товаров, подлежащих письменному декларированию. Однако на запястье руки пассажирки таможенники увидели часы бренда Аudemars Piguet. В багаже нашли транспортировочный чехол и гарантийные сертификаты. Товарных документов в виде чеков у женщины не было.

Изделие изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что часы оригинального бренда Аudemars Piguet. Их корпус выполнен из золота 750 пробы, украшен 40 бриллиантами. Стоимость составляет почти 3 миллиона рублей.

- В отношении нарушительницы возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.