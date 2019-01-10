2019-01-10T16:11:02+03:00
Происшествия

Краснодарские таможенники задержали женщину в часах с бриллиантами

Их стоимость более 3 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-службе Южного таможенного управленияФото: пресс-службе Южного таможенного управления
Изменить размер текста:

Пассажирка авиарейса ПрагаКраснодар в часах с бриллиантами нарушила таможенное законодательство.

Женщина прошла в «зелёный» коридор, тем самым обозначив, что в ее багаже нет товаров, подлежащих письменному декларированию. Однако на запястье руки пассажирки таможенники увидели часы бренда Аudemars Piguet. В багаже нашли транспортировочный чехол и гарантийные сертификаты. Товарных документов в виде чеков у женщины не было.

Изделие изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что часы оригинального бренда Аudemars Piguet. Их корпус выполнен из золота 750 пробы, украшен 40 бриллиантами. Стоимость составляет почти 3 миллиона рублей.

- В отношении нарушительницы возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогодние праздники свыше 672 тысяч туристов посетили курорты Кубани
В Анапе дадут старт конкурсу профессионального мастерства
Кондратьев посетил отремонтированный Дом Культуры в Крымском районе
Черноморское побережье Кубани под надежной защитой ракетных войск РФ
В Тихорецке заместитель главы сельского поселения обвиняется в получении взятки
В сельские округа Армавира придет современное уличное освещение
В Сочи казаки вытащили из моря 49-летнего туриста из Мордовии
Марина Бралюк стала новым вице-мэром Сочи
В Крыловском районе водитель KIA Sportage насмерть сбил пешехода
В Геленджике ликвидировали возгорание в подвальном помещении многоквартирного дома
Сочинские полицейские задержали на детской площадке мужчину с метилэфедроном
Из-за ветра остановлена работа Керченской паромной переправы
Школьный учитель моряка из Новороссийска, которого похитили пираты: «Саша схватывал все на моих уроках и мог не делать домашние задания»
В аэропорту Краснодара таксист украл у пассажира пачку денег и попытался убежать