В новогодние праздники свыше 672 тысяч туристов посетили курорты Кубани

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:44:45+03:00

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За праздничные дни Краснодарский край посетили 672 тысячи туристов со всей страны. В прошлом году в этот же период курорты Кубани приняли почти 600 тысяч гостей.

- Только Красную Поляну с 29 декабря по 8 января посетили 362 тысячи отдыхающих. В эти дни было продано более 165 тысяч ски-пассов, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Самым популярным местом отдыха был горный кластер Сочи. Курорт «Роза Хутор» посетили около 60 процентов граждан, а «Горки Город» 25 процентов, на склонах «Газпрома» побывали 15 процентов отдыхающих.

- В дни каникул в Сочи работали 167 гостиниц и отелей почти на 9,5 тысяч номеров – в горном кластере курорта. В Красной Поляне функционирует 62 канатные дороги, более 100 горнолыжных трасс общей протяженностью около 160 км, - рассказали в пресс-службе министерства курортов и туризма Краснодарского края.