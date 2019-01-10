В 2018 году в Абхазии российские военные провели более 150 специальных учений

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:18:45+03:00

Они организовывали тренировки по организации всех современных видов связи в условиях горно-лесистой и прибрежной местности

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Связисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели более 150 специальных учений в прошлом году.

Внимание уделялось применению в мобильных комплексах видеоконференцсвязи «МК ВКС» обмена данными между абонентами в режиме реального времени. Связисты выполняли нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления, передавали цифровые и текстовые сообщения.

- Военные прокладывали кабельные линий связи через естественные препятствия - горы, лесополосу. Также осуществляли подготовку к работе различных специальных антенн, в том числе 32-х метровой антенной мачты, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

Мероприятия отрабатывались в полной экипировке со штатным оружием, и современной спецтехникой связи.