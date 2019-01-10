2019-01-10T17:33:43+03:00
Общество

Кубанские абоненты МТС в Новый год смотрели ТВ и юзали интернет

Аналитики компании провели исследование новогодних занятий своих клиентов
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
На каникулах краснодарцы предпочли сидеть домаНа каникулах краснодарцы предпочли сидеть дома
Изменить размер текста:

МТС проанализировалаповедение и перемещение своих абонентов в регионе в период с 31 декабря 2018-го по 9 января 2019-го. В этом году жители Кубани продемонстрировали минимум двигательной активности и максимум виртуальной.

В среднем один абонент мобильного интернета ежедневно потреблял трафик в объеме, равном одному фильму. Пользователь фиксированных услуг проводил больше шести часов с цифровым телевидением МТС. Это на 100 процентов выше будничных показателей. Только один из десяти кубанских абонентов покидал на праздниках пределы региона. В подавляющем большинстве жители края проводили почти все время дома, либо в торгово-развлекательных центрах.

Интернетом 4G пользовались вдвое больше, чем годом ранее. Самыми активными пользователями интернета на праздниках стали ожидаемо жители Краснодара. Далее в рейтинге идут жители Белореченского, Динского, Северского и Усть-Лабинского районов.

Наиболее разговорчивыми в новогоднюю ночь и последующие праздники, помимо краснодарцев, стали жители Армавира и населенных пунктов Красноармейского района. Голосовой трафик в сетях 2G и 3G в новогодние каникулы незначительно снизился по сравнению с прошлым годом – в пределах трех процентов. В то же время значительно – до 50 процентов - выросло количество интернет-звонков через VoLTE, WiFi-Сalling и мессенджеры.

Пик звонков, SMS-сообщений и сообщений в мессенджерах пришелся на 01.00 в первый день нового года.

Кубанские абоненты в ночь с 31 декабря по 1 января звонили, в основном, по краю, а также в Москву. За пределы страны чаще всего звонили в Украину, Армению и Узбекистан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани создадут совет по культуре
Бывший игрок ФК «Кубань» требует выплатить зарплату
В 53 медучреждениях края провели капремонт в 2018 году
В Краснодаре прошла благотворительная елка
В Анапе завершают строительство универсального спортивного комплекса
Первую городскую больницу Новороссийска возглавил новый главврач
День снега отметят в горах Сочи
«Вечер русского романса» состоится в Сочи
В 2018 году в Абхазии российские военные провели более 150 специальных учений
В новогодние праздники свыше 672 тысяч туристов посетили курорты Кубани
Краснодарские таможенники задержали женщину в часах с бриллиантами
В Анапе дадут старт конкурсу профессионального мастерства
Кондратьев посетил отремонтированный Дом культуры в Крымском районе
Черноморское побережье Кубани под надежной защитой ракетных войск РФ
В Тихорецке заместитель главы сельского поселения обвиняется в получении взятки
В сельские округа Армавира придет современное уличное освещение
В Сочи казаки вытащили из моря 49-летнего туриста из Мордовии
Марина Бралюк стала новым вице-мэром Сочи
В Крыловском районе водитель KIA Sportage насмерть сбил пешехода
В Геленджике ликвидировали возгорание в подвальном помещении многоквартирного дома
Сочинские полицейские задержали на детской площадке мужчину с метилэфедроном
Из-за ветра остановлена работа Керченской паромной переправы
Школьный учитель моряка из Новороссийска, которого похитили пираты: «Саша схватывал все на моих уроках и мог не делать домашние задания»
В аэропорту Краснодара таксист украл у пассажира пачку денег и попытался убежать