Кубанские абоненты МТС в Новый год смотрели ТВ и юзали интернет

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:33:43+03:00

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МТС проанализировалаповедение и перемещение своих абонентов в регионе в период с 31 декабря 2018-го по 9 января 2019-го. В этом году жители Кубани продемонстрировали минимум двигательной активности и максимум виртуальной.

В среднем один абонент мобильного интернета ежедневно потреблял трафик в объеме, равном одному фильму. Пользователь фиксированных услуг проводил больше шести часов с цифровым телевидением МТС. Это на 100 процентов выше будничных показателей. Только один из десяти кубанских абонентов покидал на праздниках пределы региона. В подавляющем большинстве жители края проводили почти все время дома, либо в торгово-развлекательных центрах.

Интернетом 4G пользовались вдвое больше, чем годом ранее. Самыми активными пользователями интернета на праздниках стали ожидаемо жители Краснодара. Далее в рейтинге идут жители Белореченского, Динского, Северского и Усть-Лабинского районов.

Наиболее разговорчивыми в новогоднюю ночь и последующие праздники, помимо краснодарцев, стали жители Армавира и населенных пунктов Красноармейского района. Голосовой трафик в сетях 2G и 3G в новогодние каникулы незначительно снизился по сравнению с прошлым годом – в пределах трех процентов. В то же время значительно – до 50 процентов - выросло количество интернет-звонков через VoLTE, WiFi-Сalling и мессенджеры.

Пик звонков, SMS-сообщений и сообщений в мессенджерах пришелся на 01.00 в первый день нового года.

Кубанские абоненты в ночь с 31 декабря по 1 января звонили, в основном, по краю, а также в Москву. За пределы страны чаще всего звонили в Украину, Армению и Узбекистан.