2019-01-10T17:19:24+03:00
Общество

«Вечер русского романса» состоится в Сочи

Сольную программу представит Ольга Коржова
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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В Сочи 11 января состоится «Вечер русского романса». Он пройдет в 19:00 в Зале органной и камерной музыки. Ольга Коржова - ведущая солистка Сочинской филармонии, лауреат международного конкурса представит свою сольную программу.

Слушатели услышат романсы Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Цезаря Кюи, Михаила Ипполитова-Иванова, Александра Гречанинова, Алексея Апухтина, Даниила Ратгауза, Алексея Толстого, Апполона Майкова, Афанасия Фета, Джорджа Байрона и Рабиндраната Тагора.

- Дипломант международного конкурса Валерия Анфиногенова исполнит партию фортепиано. Участие в «Вечере русского романса» также примут участие Полина Миндрул и Светлана Трофименко, - сообщили "Комсомольской правде - Кубань" в пресс-службе администрации Сочи.

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