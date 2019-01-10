День снега отметят в горах Сочи

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:36:37+03:00

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Всемирный День снега ежегодно отмечают с 2012 года. В этом году его также проведут в горах Сочи на курорте «Горки город» 20 января.

В честь праздника пройдет сразу несколько спортивных мероприятий для профессионалов и любителей - семейная эстафета с полосой препятствий, соревнования по слалому-боне. Для всех участников будут работать аниматоры и выступать кавер-группы.

Желающие могу поучаствовать в соревнованиях в номинации «Любители». Заявки принимаются до сих пор в информационном центре курорта «Горки Город» по адресу: улица Горная Карусель, дом 5.

- От участников требуется паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справка-допуск от врача, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе курорта.