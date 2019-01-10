2019-01-10T17:36:37+03:00
Общество

День снега отметят в горах Сочи

Праздник пройдет 20 января на курорте «Горки город»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
Изменить размер текста:

Всемирный День снега ежегодно отмечают с 2012 года. В этом году его также проведут в горах Сочи на курорте «Горки город» 20 января.

В честь праздника пройдет сразу несколько спортивных мероприятий для профессионалов и любителей - семейная эстафета с полосой препятствий, соревнования по слалому-боне. Для всех участников будут работать аниматоры и выступать кавер-группы.

Желающие могу поучаствовать в соревнованиях в номинации «Любители». Заявки принимаются до сих пор в информационном центре курорта «Горки Город» по адресу: улица Горная Карусель, дом 5.

- От участников требуется паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справка-допуск от врача, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе курорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани создадут совет по культуре
Бывший игрок ФК «Кубань» требует выплатить зарплату
В 53 медучреждениях края провели капремонт в 2018 году
В Краснодаре прошла благотворительная елка
В Анапе завершают строительство универсального спортивного комплекса
Первую городскую больницу Новороссийска возглавил новый главврач
«Вечер русского романса» состоится в Сочи
Кубанские абоненты МТС в Новый год смотрели ТВ и юзали интернет
В 2018 году в Абхазии российские военные провели более 150 специальных учений
В новогодние праздники свыше 672 тысяч туристов посетили курорты Кубани
Краснодарские таможенники задержали женщину в часах с бриллиантами
В Анапе дадут старт конкурсу профессионального мастерства
Кондратьев посетил отремонтированный Дом культуры в Крымском районе
Черноморское побережье Кубани под надежной защитой ракетных войск РФ
В Тихорецке заместитель главы сельского поселения обвиняется в получении взятки
В сельские округа Армавира придет современное уличное освещение
В Сочи казаки вытащили из моря 49-летнего туриста из Мордовии
Марина Бралюк стала новым вице-мэром Сочи
В Крыловском районе водитель KIA Sportage насмерть сбил пешехода
В Геленджике ликвидировали возгорание в подвальном помещении многоквартирного дома
Сочинские полицейские задержали на детской площадке мужчину с метилэфедроном
Из-за ветра остановлена работа Керченской паромной переправы
Школьный учитель моряка из Новороссийска, которого похитили пираты: «Саша схватывал все на моих уроках и мог не делать домашние задания»
В аэропорту Краснодара таксист украл у пассажира пачку денег и попытался убежать