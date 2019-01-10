2019-01-10T17:53:10+03:00
Общество

Первую городскую больницу Новороссийска возглавил новый главврач

Им стал Валерий Корхмазов
Максим ОСОКИН
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Валерий Корхмазов стал новым главврачом первой горбольницы Новороссийска. Фото: страница Валерия Корхмазова в соцсетях.Валерий Корхмазов стал новым главврачом первой горбольницы Новороссийска. Фото: страница Валерия Корхмазова в соцсетях.
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В горбольнице №1 Новороссийска сменилось руководство. Пост главного врача покинула Елена Массалова, а ее кресло занял уроженец Тимашевска Валерий Корхмазов.

- Кадровые перестановки в медицинском учреждении были обусловлены многочисленными жалобами пациентов, которые жаловались на работу больницы. Городская прокуратура даже провела проверку по данному факту, - рассказали «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Проверяющие выявили многочисленные нарушения, касающиеся условий и сроков хранения лекарственных препаратов, а также в ведении документации. Помимо этого, пациенты не обеспечивались необходимыми лекарствами в должном объеме.

По результатам проверки бывший главврач была привлечена к административной ответственности.

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