В Анапе завершают строительство универсального спортивного комплекса

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:07:15+03:00

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На территории школы №21 в станице Анапской завершают строительство многофункционально спорткомлекса. Работы осуществляются за счет консолидированного бюджета.

Внутри здания оборудованы душевые, раздевалки, санузлы. Программа «Доступная среда» реализована в полной мере, начиная от пандуса на входе.

Фото: пресс-служба города-курорта Анапы

- В новый спортзал не только для учащихся 21-й школы. Здесь будут проходить тренировки по самбо, дзюдо, боксу и футболу анапских детско-юношеских спортшкол № 3, 4 и 7. Зал позволяет заниматься и силовыми нагрузками. А новое игровое поле подходит для баскетбола и волейбола, мини-футбола, - сообщили в пресс-службе города-курорта Анапы.

- Сэндвич-панели, из которых сделаны стены спорткомплекса, выдержат даже 30-градусный мороз, а система обогрева и вентиляции обеспечит внутри оптимальный микроклимат, - сказал директор школы Павел Сивков.

По периметру школы установили новое современное ограждение, в рамках строят контрольно-пропускной пункт, установили видеокамеры.