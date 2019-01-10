2019-01-10T18:07:15+03:00
Общество

В Анапе завершают строительство универсального спортивного комплекса

Работы проводятся за счет консолидированного бюджета
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба города-курорта АнапыФото: пресс-служба города-курорта Анапы
Изменить размер текста:

На территории школы №21 в станице Анапской завершают строительство многофункционально спорткомлекса. Работы осуществляются за счет консолидированного бюджета.

Внутри здания оборудованы душевые, раздевалки, санузлы. Программа «Доступная среда» реализована в полной мере, начиная от пандуса на входе.

Фото: пресс-служба города-курорта Анапы

Фото: пресс-служба города-курорта Анапы

- В новый спортзал не только для учащихся 21-й школы. Здесь будут проходить тренировки по самбо, дзюдо, боксу и футболу анапских детско-юношеских спортшкол № 3, 4 и 7. Зал позволяет заниматься и силовыми нагрузками. А новое игровое поле подходит для баскетбола и волейбола, мини-футбола, - сообщили в пресс-службе города-курорта Анапы.

- Сэндвич-панели, из которых сделаны стены спорткомплекса, выдержат даже 30-градусный мороз, а система обогрева и вентиляции обеспечит внутри оптимальный микроклимат, - сказал директор школы Павел Сивков.

По периметру школы установили новое современное ограждение, в рамках строят контрольно-пропускной пункт, установили видеокамеры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани создадут совет по культуре
Бывший игрок ФК «Кубань» требует выплатить зарплату
В 53 медучреждениях края провели капремонт в 2018 году
В Краснодаре прошла благотворительная елка
Первую городскую больницу Новороссийска возглавил новый главврач
День снега отметят в горах Сочи
«Вечер русского романса» состоится в Сочи
Кубанские абоненты МТС в Новый год смотрели ТВ и юзали интернет
В 2018 году в Абхазии российские военные провели более 150 специальных учений
В новогодние праздники свыше 672 тысяч туристов посетили курорты Кубани
Краснодарские таможенники задержали женщину в часах с бриллиантами
В Анапе дадут старт конкурсу профессионального мастерства
Кондратьев посетил отремонтированный Дом культуры в Крымском районе
Черноморское побережье Кубани под надежной защитой ракетных войск РФ
В Тихорецке заместитель главы сельского поселения обвиняется в получении взятки
В сельские округа Армавира придет современное уличное освещение
В Сочи казаки вытащили из моря 49-летнего туриста из Мордовии
Марина Бралюк стала новым вице-мэром Сочи
В Крыловском районе водитель KIA Sportage насмерть сбил пешехода
В Геленджике ликвидировали возгорание в подвальном помещении многоквартирного дома
Сочинские полицейские задержали на детской площадке мужчину с метилэфедроном
Из-за ветра остановлена работа Керченской паромной переправы
Школьный учитель моряка из Новороссийска, которого похитили пираты: «Саша схватывал все на моих уроках и мог не делать домашние задания»
В аэропорту Краснодара таксист украл у пассажира пачку денег и попытался убежать