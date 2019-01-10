2019-01-10T18:17:11+03:00
Общество

В Краснодаре прошла благотворительная елка

На мероприятие пригласили детей сотрудников и ветеранов силовых структур и правоохранительных органов Кубани
Максим ОСОКИН
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Детей Кубанских силовиков ждало не только Новогоднее представление, но и подарки. Фото: пресс-служба общероссийского профсоюза работников госучрежденийДетей Кубанских силовиков ждало не только Новогоднее представление, но и подарки. Фото: пресс-служба общероссийского профсоюза работников госучреждений
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В Краснодарском Музыкальном театре состоялось благотворительное представление для детей сотрудников и ветеранов силовых структур и правоохранительных органов Кубани. «В гостях у Щелкунчика» побывали более тысячи ребят, чьи родители стоят на страже закона и порядка в Краснодарском крае.

- После спектакля сотрудники краснодарского Управления МВД России вручили ребятам новогодние подарки, рассказали «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе ведомства.

Благотворительная новогодняя елка проводится шестой год подряд в рамках Всероссийской благотворительной акции МВД «Полицейский дед Мороз

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