В 53 медучреждениях края провели капремонт в 2018 году

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:25:30+03:00

На это из краевого бюджета было выделено 562 миллиона рублей

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10 января вице-губернатор Анна Минькова посетила обновленную амбулаторию в станице Троицкой Крымского района. Это здание уже несколько лет нуждалось в капитальном ремонте. Последние изменения с ним были в 1961 году. На обновление учреждения край выделил 15,5 миллионов рублей.

–Теперь более семи тысяч жителей станицы смогут получать медицинские услуги в комфортных условиях, – подчеркнула Анна Минькова.

- Отремонтировали крышу – заменили кровлю, поменяли фасад и инженерные сети. Обновили кабинеты терапевтического приема, врача-гинеколога, хирурга, стоматолога, а также процедурный и прививочный, детской участковой медицинской сестры, ЭКГ, - сообщили в пресс-службе администрации края.

В амбулатории функционирует дневной стационар на 20 коек.

В 2018 году капремонт проводился в более чем 50 лечебных учреждениях края. Всего на эти цели из краевого бюджета было выделено 562 миллионов рублей.