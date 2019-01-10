Бывший игрок ФК «Кубань» требует выплатить зарплату

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:56:53+03:00

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Бывший голкипер ФК «Кубань» внесен в реестр кредиторов клуба. Краснодарская команда-банкрот задолжала игроку зарплату за сезон 2016-17 годов.

- Долг клуба перед Евгением Помазаном составляет 3,3 млн рублей, - рассказал конкурсный управляющий футбольной команды Евгений Слушкин.

Напомним, финансовые проблемы у ФК «Кубань» начались в 2016 году. Аритражный суд Краснодарского края в 2017 году признал команду банкротом. Общая сумма долгов клуба оценивалась тогда почти в 300 млн рублей.