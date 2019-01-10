На Кубани создадут совет по культуре

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:17:01+03:00

В Краснодарском крае будут проводить два новых фестиваля: казачьей песни и танцев народов Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Он будет работать под патранатом губернатора региона

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Молодежи, проживающей на территории Краснодарского края, необходимо с раннего возраста прививать интерес к народному творчеству и традициям. Такое заявление прозвучало во время совещания по развитию культуры, которое прошло в Крымском районе. Уже сейчас Краснодарский государственный университет культуры ведет активную работу в данном направлении. Она подразумевает проведение в муниципалитетах просветительских акций и концертов народной музыки.

- В результате, значительно выросло количество желающих поступить на факультет народной культуры ВУЗа. Помимо этого, в университете функционирует центр многоуровневого художественного образования, - сообщили «Комсомольской правде «Кубань» в пресс-службе регионального департамента культуры.

На совещании было принято решение о создании регионального совета по культуре при губернаторе. В него войдут представители краевой и муниципальной власти, деятели науки и культуры.